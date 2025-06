Mancato accordo tra i giurati, processo annullato. Resta valido il verdetto sui reati sessuali

Il giudice del processo per reati sessuali contro Harvey Weinstein ha dichiarato nullo il processo per l’accusa di stupro rimasta in sospeso dopo che il presidente della giuria ha dichiarato che non avrebbe continuato le deliberazioni. Le deliberazioni si sono concluse giovedì, il giorno dopo che la giuria aveva emesso un verdetto parziale nel processo per reati sessuali contro Weinstein, condannando l’ex boss dello studio cinematografico per una delle accuse più gravi, ma assolvendolo da un’altra.

Entrambe le accuse riguardavano presunti atti di violenza sessuale su donne nel 2006. Questi verdetti rimangono validi.

La terza accusa di stupro per Weinstein ha messo in difficoltà la giuria

La giuria si è trovata in difficoltà su una terza accusa che riguardava le accuse di Jessica Mann. La parrucchiera e attrice ha testimoniato per giorni, come aveva fatto nel 2020, sullo stupro che ha detto di aver subito in una stanza d’albergo a Manhattan e sul motivo per cui ha continuato a vedere Weinstein e ad avere rapporti consensuali con lui in seguito. Mann è pronta a sottoporsi a un terzo processo, ha detto il procuratore di Manhattan Nicole Blumberg dopo che il giudice ha concluso le deliberazioni. Non è stata ancora fissata una nuova data per il processo. Mercoledì il presidente della giuria si è lamentato di essersi sentito intimidito da un altro giurato e giovedì ha dichiarato che non sarebbe tornato nella sala della giuria.

La giuria, composta da sette donne e cinque uomini, aveva raggiunto all’unanimità una decisione sulle altre accuse venerdì scorso, ha detto il presidente al giudice. Il verdetto è stato emesso mercoledì solo perché il giudice Curtis Farber ha chiesto se c’era accordo su una delle accuse.

Secondo la legge di New York, l’accusa di stupro di terzo grado comporta una pena minore rispetto alle altre due. Weinstein nega tutte le accuse.

Le tensioni nella sala della giuria hanno iniziato a trapelare venerdì, quando un giurato ha chiesto di essere esonerato perché riteneva che un altro fosse trattato ingiustamente. Lunedì, poi, il presidente della giuria si è lamentato del fatto che altri giurati stavano spingendo le persone a cambiare idea e parlavano di informazioni che andavano oltre le accuse. L’uomo ha sollevato nuovamente le sue preoccupazioni mercoledì. In una discussione a porte chiuse con i pubblici ministeri, gli avvocati della difesa e il giudice, il presidente della giuria ha detto che un altro giurato gli stava urlando contro perché non cambiava opinione e a un certo punto ha minacciato: “Ci vediamo fuori”. “Ho paura lì dentro”, ha detto il presidente della giuria al giudice e agli avvocati, secondo una trascrizione.

La condanna per Weinstein di cinque anni fa

La condanna iniziale di Weinstein cinque anni fa sembrava cementare la caduta di uno degli uomini più potenti di Hollywood in un momento cruciale per il movimento #MeToo contro le molestie sessuali. Ma quella condanna è stata ribaltata lo scorso anno e il caso è stato rinviato a nuovo processo nello stesso tribunale di Manhattan.

Le accusatrici di Weinstein hanno affermato che egli avrebbe sfruttato la sua influenza a Hollywood per promettere loro aiuto nella carriera, per rimanere solo con loro e poi intrappolarle e costringerle ad avere rapporti sessuali. La sua difesa ha descritto le sue accusatrici come aspiranti attrici di Hollywood e parassite che si sono volontariamente legate a lui per ottenere opportunità, per poi dichiararsi vittime al fine di ottenere un risarcimento e l’approvazione del movimento #MeToo. Miriam Haley, la produttrice e assistente di produzione che Weinstein è stato condannato – ora per la seconda volta – per aver aggredito sessualmente, ha dichiarato mercoledì fuori dal tribunale che il nuovo verdetto “mi dà speranza”.

Anche l’accusatrice Kaja Sokola lo ha definito “una grande vittoria per tutti”, anche se Weinstein è stato assolto dall’accusa di averle praticato sesso orale con la forza quando lei era una modella di 19 anni. La sua accusa è stata aggiunta al caso dopo che è stato ordinato il nuovo processo. Weinstein è stato anche condannato per aver violentato un’altra donna in California. Ha presentato ricorso contro quella condanna. L’Associated Press generalmente non nomina le persone che dichiarano di aver subito violenze sessuali, a meno che non acconsentano a essere identificate. Haley, Mann e Sokola hanno acconsentito.

