Harvey Weinstein è stato dichiarato colpevole di stupro durante un processo a Los Angeles in un altro momento della resa dei conti (hash)MeToo, cinque anni dopo essere diventato una calamita per il movimento. Dopo aver deliberato per nove giorni nell’arco di più di due settimane, la giuria di otto uomini e quattro donne ha raggiunto il verdetto del secondo processo penale contro l’ex potente magnate del cinema 70enne, che è condannato a due anni e 23 anni per una condanna per stupro e violenza sessuale a New York.

Weinstein è stato giudicato colpevole di stupro, copulazione orale forzata e un altro conteggio di cattiva condotta sessuale che coinvolge una donna nota come Jane Doe 1. La giuria non è stata in grado di prendere una decisione su diversi capi d’accusa, in particolare le accuse che coinvolgono Jennifer Siebel Newsom, la moglie del governatore della California Gavin Newsom. La giuria ha riferito di non essere stata in grado di emettere verdetti sulle sue accuse e su quelle di un’altra donna. Su questi capi di imputazione è stato dichiarato un errore giudiziario.

È stato anche assolto dall’accusa di violenza sessuale fatta da un’altra donna. Rischia fino a 24 anni di carcere. I pubblici ministeri e gli avvocati della difesa non hanno rilasciato commenti immediati sul verdetto. “È ora che il regno del terrore dell’imputato finisca”, ha detto il vice procuratore distrettuale Marlene Martinez nell’arringa conclusiva dell’accusa. “È ora che il creatore di re sia assicurato alla giustizia”.

In mancanza di prove forensi o resoconti di testimoni oculari di aggressioni che secondo gli accusatori di Weinstein sono avvenute dal 2005 al 2013, il caso dipendeva fortemente dalle storie e dalla credibilità delle quattro donne al centro delle accuse. Gli accusatori includevano Newsom, un regista di documentari il cui marito è il governatore della California Gavin Newsom. La sua testimonianza intensa ed emotiva di essere stata violentata da Weinstein in una stanza d’albergo nel 2005 ha portato il processo ai suoi momenti più drammatici.

