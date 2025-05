Il governo ha già cancellato più di 2,6 miliardi di dollari in sovvenzioni federali per la ricerca

L’Università di Harvard terrà giovedì la cerimonia di laurea in un momento molto difficile di contrasto con l’amministrazione Trump. Harvard rischia di perdere i finanziamenti federali e la possibilità di iscrivere studenti internazionali se non accettano le mutevoli richieste dell’amministrazione Trump.

Alcune persone sono scese in strada per manifestare contro le decisioni di Trump e, secondo i media locali, molti studenti stranieri hanno paura a partecipare alle cerimonie di laurea in arrivo.

Martedì 27 maggio sono state sospese le interviste per il visto agli studenti internazionali ammessi alle scuole di tutto il Paese e mercoledì 28 maggio Trump ha dichiarato che Harvard dovrebbe ridurre le iscrizioni internazionali dal 25% al 15% circa. Le ultime misure dell’amministrazione Trump includono la richiesta alle agenzie federali di annullare circa 100 milioni di dollari di contratti con l’università della Ivy League. Il governo ha già cancellato più di 2,6 miliardi di dollari in sovvenzioni federali per la ricerca, ha deciso di tagliare le iscrizioni degli studenti internazionali ad Harvard e ha minacciato di revocare il suo status di esenzione fiscale.

