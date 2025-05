Alunni in rivolta dopo lo stop agli iscritti stranieri: "Ci minaccia e ci usa come merce di scambio"

Centinaia di studenti di Harvard martedì si sono radunati per protestare contro l’amministrazione di Donald Trump che ha dichiarato di voler annullare tutti i restanti contratti con l’università americana. Il presidente degli Stati Uniti, inoltre, ha revocato l’accreditamento dell’ateneo al programma Student and Exchange Visitor del Paese.

“Trump sta usando i nostri studenti stranieri come merce di scambio. Sta minacciando di revocare lo status di ospitalità della nostra scuola a meno che non gli consegniamo una quantità enorme di informazioni disciplinari e di sorveglianza. Si tratta di informazioni che non siamo tenuti a fornire per legge. E una volta ottenute, le userà per i suoi scopi nefandi. Le userà per attaccare gli studenti che protestano, come tutti voi qui presenti oggi. Vergogna”, ha detto Rae Trainer, studentessa di Harvard.

“Trump sta anche proponendo, proprio in questo momento, di esaminare i feed dei social media di chi richiede il visto per studenti, presumibilmente per poter scremare coloro che non sono d’accordo con lui. Vergogna. Quando Trump esige la diversità di opinioni nella nostra università, è chiaro cosa intende veramente. Vuole controllare ciò che i nostri studenti dicono, pensano e credono. Vergogna”, ha aggiunto.

