Le parole di Yechiel Leiter, dopo il duplice assassinio di due funzionari dell'ambasciata

L’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, ha confermato che i due membri dello staff dell’ambasciata uccisi nell’attentato di Washington erano una giovane coppia che stava per fidanzarsi.

Il diplomatico, in una dichiarazione alla stampa, ha anche sottolineato di aver ricevuto una chiamata dal presidente Donald Trump che ha “ribadito il suo impegno a sradicare il violento antisemitismo che ha investito i campus universitari di questo Paese. Siamo in guerra su otto fronti, questa è una guerra per demonizzarci e sradicare lo Stato di Israele”. I due funzionari uccisi nell’attentato sono Yaron Lischinsky and Sarah Milgrim, per il loro assassinio è stato fermato Elias Rodriguez, 31enne di Chicago.

