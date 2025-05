Fermato un sospettato, all'arresto ha gridato "Palestina libera". Trump: "Orribile antisemitismo"

Due membri dello staff dell’Ambasciata israeliana negli Stati Uniti sono stati uccisi in una sparatoria nei pressi del museo ebraico di Washington. Lo ha riferito la segretaria per la Sicurezza Nazionale statunitense Kristi Noem, in un post su X. Il Capital Jewish Museum si trova a pochi passi dalla sede dell’Fbi nella capitale statunitense. La procuratrice generale Pam Bondi ha dichiarato di essersi recata sul posto. L’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, ha dichiarato che le due vittime sono una giovane coppia. Il capo della polizia metropolitana di Washington, Pamela Smith, ha riferito che un uomo si è avvicinato a un gruppo di quattro persone e ha aperto il fuoco.

Fermato un sospettato, ha gridato “Palestina libera”

Per l’attacco è stato fermato un sospettato. L’uomo, dopo essere stato arrestato, ha gridato “Palestina libera”, secondo quanto ha riferito la polizia. Il sospettato, identificato come Elias Rodriguez, 30 anni, di Chicago, è stato visto camminare avanti e indietro fuori dal museo prima della sparatoria, ed è entrato nel museo. Dopo la sparatoria è stato fermato dal personale di sicurezza.

Ambasciatore Israele all’Onu: “Atto di terrorismo antisemita”

Danny Danon, ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, ha definito la sparatoria un “atto depravato di terrorismo antisemita“. In un post su X, ha dichiarato: “Siamo fiduciosi che le autorità statunitensi adotteranno misure severe contro i responsabili di questo atto criminale. Israele continuerà ad agire con risolutezza per proteggere i suoi cittadini e i suoi rappresentanti, ovunque nel mondo”.

Trump: “Uccisioni orribili a Washington, sono antisemitismo”

“Queste orribili uccisioni a Washington, basate ovviamente sull’antisemitismo, devono finire, ORA!”, ha scritto il presidente Usa, Donald Trump, sui social media. “Odio e radicalismo non hanno posto negli Stati Uniti. Condoglianze alle famiglie delle vittime. È così triste che cose del genere possano accadere! Dio vi benedica tutti!”, ha aggiunto Trump.

Rubio: “Violenza vile e antisemita, ferma condanna”

“Condanniamo con la massima fermezza l’omicidio di due membri dello staff dell’Ambasciata d’Israele a Washington, DC. Le nostre preghiere sono con i loro cari. Questo è stato un atto sfacciato di violenza vile e antisemita“, ha scritto su X il segretario di Stato americano, Marco Rubio. “Non ci siano dubbi: rintracceremo i responsabili e li consegneremo alla giustizia”, aveva aggiunto Rubio nel post.

Netanyahu: “Scioccato, a Washington terribile sparatoria antisemita”

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è “scioccato” dalla “terribile sparatoria antisemita” di Washington, riferisce il suo ufficio.

Netanyahu: “Spari a Washington prezzo di selvaggia istigazione contro Israele”

“Stiamo assistendo al terribile prezzo dell’antisemitismo e della selvaggia istigazione contro Israele“, ha detto ancora Netanyahu. “Le calunnie contro Israele stanno costando sangue e devono essere combattute fino alla fine”, ha dichiarato.

Netanyahu ordina rafforzamento sicurezza in ambasciate Israele nel mondo

Il primo ministro di Tel Aviv ha poi riferito di avere dato istruzioni alle missioni diplomatiche israeliane in tutto il mondo di rafforzare la sicurezza dopo quanto avvenuto a Washington. “Ho ordinato un rafforzamento delle misure di sicurezza nelle missioni diplomatiche israeliane in tutto il mondo e intorno ai rappresentanti dello Stato”, ha dichiarato Netanyahu.

Berlino: “Shock per omicidio, niente giustifica violenza antisemita”

“Niente può giustificare la violenza antisemita. Sono scioccato dallo scellerato omicidio di due dipendenti dell’ambasciata israeliana a Washington”, ha commentato con un messaggio su X il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul. “Caro Gideon Sa’ar”, ha scritto ancora Wadephul rivolgendosi all’omologo israeliano, “i miei pensieri sono con i colleghi del ministero degli Esteri israeliano e con le famiglie delle persone uccise”.

