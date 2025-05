Almeno due marinai sono morti nell'incidente

Almeno due persone sono morte e 19 sono rimaste ferite nell’urto di una nave scuola della Marina Messicana contro il Ponte di Brooklyn, a New York. Lo ha confermato la Marina messicana in un comunicato in cui ha spiegato che nessun membro del personale è caduto in acqua e quindi non è stato necessario attivare le operazioni di soccorso. Durante l’urto della nave scuola Cuauhtémoc si sono spezzati i tre alberi. Sui social sono stati diffusi vari video in cui si vede il momento dell’impatto.

