Almeno 19 i feriti. Traffico sospeso e riaperto solo dopo i controlli strutturali al ponte che non ha riportato danni

Un veliero della Marina messicana ha urtato nella notte di sabato contro il ponte di Brooklyn a New York: la cima dei suoi tre alberi si è schiantata contro la campata del ponte e si è parzialmente sgretolata mentre l’imbarcazione galleggiava nell’East River. Secondo quanto confermato dal sindaco di New York, Eric Adams, ci sarebbero due morti, mentre sarebbero 19 i feriti.

Al momento, secondo il primo cittadino della Grande Mela, il ponte icona della città non avrebbe riportato danni. Il veliero Cuauhtémoc, una nave scuola dell’accademia, stava lasciando New York per proseguire il suo tour verso l’Islanda quando, per cause ancora in corso di aggiornamento, si è schiantato contro il ponte.

Nave della marina messicana contro il ponte di Brooklyn: le testimonianza video

Numerose le testimonianze video delle persone che si trovavano nei pressi del ponte al momento dello schianto: dalle immagine si nota il traffico intenso sulla campata del ponte e diversi marinai appesi alle sartie degli alberi danneggiati ma, secondo le autorità, nessuno di loro sarebbe caduto in acqua. Il traffico, sospeso a seguito dello schianto, è stato riaperto dopo i primi controlli alla struttura del ponte che, secondo quanto dichiarato dai funzionari della città di NY, è stata già sottoposta a una prima ispezione.

Sydney Neidell e Lily Katz hanno raccontato all’Associated Press che erano seduti a guardare il tramonto quando hanno visto la nave colpire il ponte. Guardando più da vicino, hanno visto qualcuno penzolare dall’alto della nave. “Abbiamo visto qualcuno penzolare, e non riuscivo a capire cosa fosse, siamo riusciti a zoomare con il nostro telefono e c’era qualcuno appeso all’imbracatura dalla cima per almeno 15 minuti prima che riuscissero a salvarlo”, ha detto Katz.

Massive ship just hit the Brooklyn Bridge 😳 https://t.co/9pLKLvaOxl pic.twitter.com/n2BzhGAs4L — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) May 18, 2025

Ambasciata e consolato Messico in contatto con le autorità newyorchesi

Il ministero degli Esteri messicano ha dichiarato su X che l’ambasciatore negli Stati Uniti e i funzionari del consolato messicano a New York sono in contatto con le autorità locali per fornire assistenza. Secondo quanto precisato dalla Marina messicana in un post su X, la Cuauhtémoc era una nave scuola: secondo i loro dati, sono 22 le persone rimaste ferite, 19 delle quali hanno necessitato di cure mediche. Dopo la collisione, un rimorchiatore sta tenendo a galla l’imbarcazione nell’East River, tra i ponti di Brooklyn e Manhattan.Il ponte di Brooklyn, inaugurato nel 1883, ha una campata principale di quasi 490 metri sostenuta da due torri in muratura. Secondo il dipartimento dei trasporti della città di New York, oltre 100.000 veicoli e circa 32.000 pedoni lo attraversano ogni giorno, e la sua passerella è un’importante attrazione turistica. La Cuauhtémoc, lunga circa 90,5 metri e larga 12 metri (secondo la Marina messicana), salpò per la prima volta nel 1982. L’albero maestro della nave ha un’altezza di 48,9 metri, secondo il governo messicano. Ogni anno la nave salpa al termine delle lezioni presso la scuola militare navale per completare l’addestramento dei cadetti. Quest’anno, secondo quanto dichiarato dalla Marina messicana, ha lasciato il port di Acapulco, sulla costa del Pacifico, il 6 aprile

La @SRE_mx informa sobre el lamentable percance que impactó al Buque Escuela Cuauhtémoc en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El embajador de @EmbamexEUA, @emoctezumab, y funcionarios del @ConsulMexNuy se encuentran personalmente atendiendo la situación para brindar la… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 18, 2025

Nave scuola Messico contro il ponte di Brooklyn le possibili cause dello schianto

Sono ora in corso le indagini sulle cause dello schianto della nave scuola ma, secondo il capo delle operazioni speciali del Dipartimento di Polizia di New York, Wilson Aramboles, un primo rapporto avrebbe indicato che il pilota avrebbe perso potenza a causa di un problema meccanico. Il veliero, ha ricordato Aramboles, lasciato il molo si sarebbe dovuto dirigere in mare aperto e non verso il ponte. Si tratta, specifica ancora il dirigente della polizia newyorchese, di un rapporto preliminare. Alcuni video mostrano un rimorchiatore vicino alla Cuauhtemoc al momento dell’incidente.

