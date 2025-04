Cancellata la conferenza stampa tra i due leader

Il presidente americano Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, arrivato a Washington per un bilaterale. La prevista conferenza stampa tra i due leader, in programma alle 14.30 (le 20.30 in Italia), è stata cancellata, come comunicato dalla Casa Bianca. Trump e Netanyahu hanno poi risposto ad alcune domande nello Studio ovale.

