Il disastro aereo è costato la vita a 67 persone: tra loro pattinatori, allenatori e studenti

Tra le vittime dell’incidente aereo a Washington tra un aereo dell’American Airlines e un elicottero dell’esercito statunitense ci sono pattinatori artistici adolescenti che tornavano da un raduno nazionale con le loro madri e i loro allenatori, una studentessa universitaria dell’Ohio che tornava dal funerale del nonno, due cittadini cinesi e un gruppo di amici di ritorno da una battuta di caccia in Kansas. Erano tra i 60 viaggiatori e i quattro membri dell’equipaggio a bordo del volo commerciale che si è scontrato con l’elicottero Black Hawk, che trasportava tre militari. La ricerca dei 14 dispersi continua nelle acque Potomac di Washington.

I pattinatori insieme a familiari e allenatori

Tra le vittime dell’incidente ci sono i pattinatori Jinna Han e Spencer Lane, insieme alle loro madri Jin Han e Christine Lane e i loro allenatori Evgenia Shishkova e Vadim Naumov. Han e Lane, sedicenni, stavano tornando dai campionati statunitensi di pattinaggio artistico. I loro allenatori, Shishkova e Naumov, hanno vinto il titolo a coppie ai campionati mondiali del 1994 a Chiba, in Giappone. I due cittadini russi hanno anche partecipato due volte alle Olimpiadi. Nella contea di Loudoun, in Virginia, un allenatore di un club di pattinaggio è stato identificato come uno dei passeggeri. La Cedarville University in Ohio ha fatto sapere che uno dei passeggeri dell’aereo era Grace Maxwell, laureanda in ingegneria meccanica. Stava tornando al campus dalla sua casa di Wichita, in Kansas, dopo aver partecipato al funerale del nonno.

Gli studenti della Contea di Fairfax e il colonnello filippino Malabed

A bordo dell’aereo c’erano anche altri tre studenti di scuole della Contea di Fairfax, in Virginia, e sei genitori. Il colonnello della polizia filippina Pergentino Malabed Jr, che dirigeva la divisione di gestione dei rifornimenti della polizia nazionale, è tra i morti. Si era recato negli Stati Uniti per ispezionare le attrezzature che le Filippine stavano progettando di acquistare per i suoi 232.000 agenti. Sette persone che tornavano da una battuta di caccia guidata in Kansas sono rimaste uccise, tra cui Michael ‘Mikey’ Stovall e Jesse Pitcher, entrambi erano installatori di impianti di riscaldamento. Due colleghi erano con loro. Kiah Duggins, avvocata per i diritti civili e laureata in giurisprudenza ad Harvard è tra i dispersi, stava rientrando alla sua casa di Washington.

I tre soldati a bordo dell’elicottero

Tra le vittime ci sono anche i tre soldati che erano a bordo dell’elicottero, il pilota dell’aereo American Airlines, il 28enne Sam Lilley prossimo alle nozze in autunno, il comandante Jonathan Campos e l’assistente di volo Ian Epstein, 53 anni. Anche Asra Hussain Raza, 26 anni, è rimasta uccisa nello scontro aereo: era una consulente di Washington che si recava a Wichita due volte al mese per lavorare a un progetto di ristrutturazione per un ospedale locale.

Anche la 12enne Olivia Ter

Anche la 12enne Olivia Ter, promessa del pattinaggio artistico, risulta tra le vittime dello scontro a Washington. Così come Sarah Lee Best ed Elizabeth Anne Keys, associate dello studio legale Wilkinson Stekloff. Il governatore del Connecticut ha reso noto che sull’aereo viaggiava anche Casey Crafton, di Salem e padre di tre figli. A bordo c’era anche Vikesh Patel, dipendente della GE Aerospace, azienda aerospaziale con sede in Ohio. Lo riporta la Cnn.

