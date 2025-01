Lo schianto intorno alle 3 di notte ora italiana: in corso il recupero dei corpi nel fiume

IN AGGIORNAMENTO – Un aereo passeggeri dell’American Airlines, il volo 5342, si è scontrato in volo con un elicottero militare sul fiume Potomac, a Washington, mentre si apprestava ad atterrare all’aeroporto Ronald Reagan. Morti e dispersi: al momento si parla di almeno 18 vittime. Lo ha riferito la Federal Aviation Administration (Faa). L’incidente è avvenuto attorno alle 3 di notte ora italiana. A bordo dell’aereo di linea c’erano 64 persone. A bordo dell’elicottero militare, un volo di addestramento, c’erano tre persone.

L’aereo passeggeri, un Bombardier CRJ700 per i voli regionali, era partito da Wichita, in Kansas. Lo scontro è avvenuto con un elicottero Sikorsky H-60. La National Transportation Safety Board ha aperto un’indagine insieme alla Faa.

A bordo squadra di pattinaggio Usa

Us Figure Skating, la federazione statunitense di pattinaggio di figura, ha confermato che “diversi membri” della sua comunità erano a bordo del volo dell’American Airlines che si è scontrato contro un elicottero a Washington mercoledì sera. “Questi atleti, allenatori e familiari stavano tornando a casa dal National Development Camp tenutosi in concomitanza con i Campionati nazionali statunitensi di pattinaggio di figura a Wichita, Kansas”, ha dichiarato la federazione alla Cnn.

“Siamo devastati da questa tragedia indicibile e teniamo strette nei nostri cuori le famiglie delle vittime. Continueremo a monitorare la situazione e pubblicheremo maggiori informazioni non appena saranno disponibili”. Le agenzie russe hanno riferito che a bordo dell’aereo si trovavano i russi Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campioni del mondo di pattinaggio artistico nel 1994 e oggi allenatori negli Stati Uniti.

Sull’aereo anche due ex campioni del mondo di pattinaggio

A bordo dell’aereo dell’American Airlines precipitato vicino a Washington dopo la collisione con un elicottero militare c’erano i russi Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campioni del mondo di pattinaggio artistico nel 1994. Lo ha detto una fonte a Ria Novosti.

Tajani “monitora la situazione”

Il ministero degli Esteri e l’ambasciata italiana negli Usa “monitorano la situazione” a Washington, “a seguito dell’incidente aereo. Il ministro Antonio Tajani ne segue l’evoluzione”. Lo comunica su X la Farnesina.

La Farnesina e l'ambasciata italiana negli USA monitorano la situazione negli USA, a seguito dell'incidente aereo. Il ministro Antonio Tajani ne segue l'evoluzione. Per qualsiasi emergenza o segnalazione, contattare l'Ambasciata italiana a Washington al numero +1 2022573753 o Unità di Crisi al +39 06 36225.

Sospesa l’operatività dell’aeroporto Ronald Reagan

Tutti i decolli e gli atterraggi dall’aeroporto Ronald Reagan nei pressi di Washington sono stati fermati. Diversi elicotteri, compresi quelli della U.S. Park Police, della polizia metropolitana di Washington e del dipartimento della Difesa si trovavano in volo sulla scena dell’incidente sul fiume Potomac. Diverse agenzie stanno partecipando alle operazioni di ricerca e soccorso, secondo quanto riferito dalla polizia di Washington su X.

Joint MPD and DC Fire and EMS statement on current search and rescue operation underway in the Potomac River.

Trump: “Dio benedica le loro anime”

“Sono stato completamente informato sul terribile incidente appena avvenuto al Reagan National Airport. Che Dio benedica le loro anime. Grazie per l’incredibile lavoro svolto dai nostri soccorritori. Sto monitorando la situazione e fornirò maggiori dettagli man mano che emergeranno”. Lo afferma in una nota il presidente Donald Trump.

Poco dopo ha scritto su Truth: “L’aereo si trovava su una linea di avvicinamento all’aeroporto perfetta e di routine. L’elicottero andava nella direzione dell’aereo da un lungo periodo di tempo. È una notte chiara, le luci dell’aereo erano accese, perché l’elicottero non si è alzato o abbassato, perché non ha virato? Perché la torre di controllo non ha detto all’elicottero cosa fare, invece di chiedergli se avesse visto l’aereo? Questa è una brutta situazione che avrebbe dovuto essere evitata. Non va bene!”.

Gli audio della torre di controllo all’elicottero: “L’avete visto?”

Secondo gli audio disponibili, la torre di controllo avrebbe chiesto all’elicottero se aveva visto l’aereo di linea, e poco dopo è avvenuto lo schianto.

Nell’audio proveniente dalla torre di controllo del Reagan National all’incirca al momento dell’incidente, si sente un controllore chiedere all’elicottero “PAT25, avete il CRJ in vista”, riferendosi all’aereo passeggeri. “Torre, l’avete visto?” si sente chiamare un altro pilota pochi secondi dopo l’apparente collisione. Subito dopo, la torre di controllo ha iniziato a deviare gli altri aerei dal Reagan.

Ceo American Airlines arriva sul posto

L’amministratore delegato di American Airlines, Robert Isom, ha dichiarato che si dirigerà a Washington a breve in seguito all’incidente aereo che ha coinvolto un Bombardier CRJ700 della compagnia aerea statunitense con a bordo 64 persone, scontratosi con un elicottero Blackhawk dell’Esercito Usa sul fiume Potomac.

