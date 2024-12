La rivelazione del New York Times secondo cui il magnate si è trasferito in Florida intorno al giorno delle elezioni

Elon Musk vive in un cottage da duemila dollari a notte nella tenuta del presidente eletto Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Il Nyt scrive che “per la maggior parte del tempo dal giorno delle elezioni”, è stato “l’inquilino di Trump” e “il fatto di alloggiare” proprio a Mar-a-Lago “ha permesso a Musk di avere un facile accesso a Trump”.

Il trasferimento intorno al giorno delle elezioni

Musk si è trasferito nel cottage intorno al giorno delle elezioni e ha guardato i risultati a Mar-a-Lago con Trump. Ha lasciato la proprietà intorno a Natale e il suo ritorno è previsto nei prossimi giorni.

