La scelta del tycoon dopo il ritiro di Matt Gaetz

Donald Trump ha detto che nominerà l’ex procuratore generale della Florida, Pam Bondi come ministro della giustizia, poche ore dopo che la sua prima scelta per il ruolo, l’ex deputato Matt Gaetz, si è ritirato. “Sono orgoglioso di annunciare l’ex procuratore generale del Grande Stato della Florida, Pam Bondi, come nostro prossimo procuratore generale degli Stati Uniti”, ha detto Trump in un post su Truth Social, elogiando Bondi per la sua passata esperienza.

Bondi, che ha svolto il ruolo di procuratore generale della Florida dal 2011 al 2019, è apparsa con Trump durante la campagna elettorale negli ultimi giorni che hanno preceduto le elezioni del 2024. Trump ha detto in una dichiarazione che sarà in grado di “rimettere a fuoco” il Dipartimento di Giustizia. “Per troppo tempo, il Dipartimento di Giustizia partigiano è stato usato come arma contro di me e altri repubblicani. Non più. Pam rimetterà a fuoco il Dipartimento di Giustizia per il suo scopo previsto di combattere la criminalità e rendere di nuovo sicura l’America”, ha detto Trump nel post. “Conosco Pam da molti anni. È intelligente e tenace, ed è una combattente di America First, farà un lavoro fantastico come Procuratore generale”.

“E’ una scelta stellare”. Così l’ex deputato della Florida Matt Gaetz ha reagito alla scelta del presidente eletto Donald Trump di Pam Bondi come procuratore generale.”Pam e io abbiamo lavorato a stretto contatto quando lei era Procuratore generale della Florida e io presiedevo la Giustizia penale nella Camera di Stato”, ha detto Gaetz in un post su X. “È una comprovata avvocato, una leader ispiratrice e una paladina di tutti gli americani. Porterà le riforme necessarie al Dipartimento di Giustizia”, ha aggiunto.

.@PamBondi is a stellar selection by President Trump for Attorney General.

Pam and I worked closely together when she was Florida’s Attorney General and I chaired Criminal Justice in the state house.

She’s a proven litigator, an inspiring leader and a champion for all… https://t.co/K86sK7WkPf

— Matt Gaetz (@mattgaetz) November 22, 2024