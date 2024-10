I venti hanno superato i 160 km orari

L’uragano Milton si è abbattuto sul Golfo del Messico generando onde altissime. Le riprese effettuate da un drone riprendono il mare mosso e le onde altissime causate dai forti venti che hanno superato i 160 km orari. Oltre tre milioni tra abitazioni e aziende sono rimaste senza elettricità in Florida questa mattina a causa del passaggio dell’uragano Milton, la tempesta dopo l’arrivo in Florida è stata declassificata a categoria 1, ma nello stato peninsulare – dove si sono registrate anche diverse vittime – l’allerta resta elevata per le forti raffiche di vento.

