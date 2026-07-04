Mondiali 2026, uno squalo predice l'esito di Brasile-Norvegia

Uno squalo di nome Ritinha ha pronosticato l’esito della prossima partita degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 tra Brasile e Norvegia, in programma domani, scegliendo la bandiera carioca durante una sessione di alimentazione all’Acquario di Rio de Janeiro. La femmina di squalo è diventata un’attrazione ricorrente durante il torneo, fornendo pronostici prima delle partite del Brasile.

Questo tipo di eventi a cura degli animali sono diventati un appuntamento fisso in occasione dei principali tornei internazionali, attirando spesso l’attenzione sia sugli sforzi di conservazione della fauna selvatica sia sullo spettacolo sportivo.