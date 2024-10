La tempesta ha raggiunto per due volte lo status di categoria 5: si sono formati diversi tornado

L’uragano Milton ha toccato terra mercoledì lungo la costa del Golfo della Florida come tempesta di categoria 3, portando venti fortissimi, mareggiate mortali e potenziali inondazioni in gran parte dello Stato, per poi scendere a tempesta di categoria 2 un’ora e mezza dopo aver toccato terra. Milton ha tratto energia dalle acque estremamente calde del Golfo del Messico, raggiungendo per ben due volte lo status di categoria 5. Il ciclone si è abbattuto vicino a Siesta Key, nella contea di Sarasota, secondo il National Hurricane Center di Miami. La tempesta ha portato una mareggiata su gran parte della costa del Golfo della Florida, comprese aree densamente popolate come Tampa, St. Petersburg, Sarasota e Fort Myers. La situazione nell’area di Tampa è rimasta di grave emergenza, dato che a St. Petersburg si sono registrati oltre 41 centimetri di pioggia, inducendo il Servizio meteorologico nazionale ad avvertire di allagamenti improvvisi.

Oltre tre milioni di case senza corrente

Più di tre milioni di case e aziende sono rimaste senza corrente in Florida, secondo quanto riportato dal sito poweroutage.us, che tiene traccia delle segnalazioni delle utility. Le contee lungo la costa occidentale della penisola, tra cui quelle di Hardee, Sarasota, Hillsborough e Manatee, sono state le più colpite dalle interruzioni. Prima ancora che Milton facesse il suo ingresso, alcuni tornado si sono abbattuti in tutto lo Stato.

Vittime nella contea di St. Lucie

Il Country Club Spanish Lakes vicino a Fort Pierce, sulla costa atlantica della Florida, è stato colpito in modo particolarmente duro, con case distrutte e alcuni residenti uccisi. “Abbiamo perso alcune vite”, ha detto lo sceriffo della contea di St. Lucie Keith Pearson a WPBF News, anche se non ha voluto dire quante persone sono state uccise. Circa 125 case sono state distrutte prima che l’uragano arrivasse a terra, molte delle quali erano case mobili in comunità per anziani, ha dichiarato Kevin Guthrie, direttore della Florida Division of Emergency Management.

L’uragano Milton si è abbattuto sulla Florida su una costa ancora devastata da Helene, colpendo le città con venti di oltre 160 km/h dopo aver prodotto una raffica di tornado, ma risparmiando a Tampa un colpo diretto. La tempesta si è spostata verso sud nelle ultime ore e ha toccato terra mercoledì sera a Siesta Key, vicino a Sarasota, a circa 112 chilometri a sud di Tampa.

Scoperchiato il tetto dello stadio di Tampa

Il Tropicana Field, lo stadio della squadra di baseball Tampa Bay Rays di St. Petersburg, è apparso gravemente danneggiato. Il rivestimento che funge da tetto della struttura a cupola è stato fatto a pezzi dalle raffiche di vento. Non è chiaro se ci siano stati danni all’interno. Anche diverse gru sono state rovesciate durante la tempesta, secondo il servizio meteorologico.

Uragano sceso a categoria 1, ma in Florida resta l’allerta

L’uragano Milton si è indebolito mentre attraversava la Florida questa mattina venendo declassato a categoria 1 (su una scala di cinque). La scorsa notte i venti massimi sostenuti di Milton hanno raggiunto i 145 chilometri orari secondo National Weather Service. L’allerta in Florida resta, quindi, alta. Un uragano di livello 1 è, infatti, caratterizzato da raffiche molto forti che possono abbattere alberi con radici poco profonde, spezzare rami, danneggiare l’esterno delle case a telaio e causare ingenti danni alle linee elettriche.

