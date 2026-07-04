Ucraina, attacco russo su Zaporizhzhia: 2 morti e almeno 20 feriti

Venerdì, almeno due persone sono state uccise e altre 20 sono rimaste ferite dopo che un attacco russo ha colpito la città di Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina.

Le autorità locali hanno dichiarato che l’attacco ha provocato un incendio in un edificio residenziale di nove piani, con le fiamme che si sono propagate su una superficie di circa 60 metri quadrati. I vigili sono intervenuti per spegnere il fuoco, mentre le squadre di soccorso hanno evacuato i residenti dall’edificio danneggiato.

L’attacco fa seguito a quello della notte scorsa contro la città di Romenska, nella regione di Sumy, e a quello contro Kiev di due giorni fa in cui sono morte almeno 30 persone.