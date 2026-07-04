La Ducati compie 100 anni: la festa a Misano

A Misano festa grande per i 100 anni della Ducati. Migliaia di persone si sono riversate all’omonimo circuito, assalendo l’ex pilota Casey Stoner e Fabio Di Giannantonio.

Per tre giorni il Misano World Circuit Marco Simoncelli si trasforma quindi in un mare di rosso mentre i “Ducatisti”, come sono conosciuti i fan della casa motociclistica italiana, festeggiano insieme ai campioni della MotoGP e della Superbike, alle leggende delle corse e ai dirigenti dell’azienda.

La sede della Ducati ospita un fitto programma di eventi, tra cui incontri con i piloti, spettacoli di acrobazie, sessioni in pista, sfilate, mostre, intrattenimento dal vivo e opportunità per i visitatori di provare gli ultimi modelli. È un’enorme festa di compleanno, celebrata da appassionati provenienti da tutto il mondo, tutti uniti da una grande passione.