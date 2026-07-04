Wisconsin, tempesta capovolge barca sul lago a: 3 morti

In Wisconsin, negli Stati Uniti, tre persone sono morte e altre sette sono state salvate dopo che un’imbarcazione si è capovolta sul Lago di Ginevra a causa di una forte tempesta abbattutasi nel sud dello Stato durante la giornata di venerdì.

Sono stati segnalati numerosi feriti nella contea di Walworth: il nubifragio ha abbattuto alberi, strappato linee elettriche e danneggiato edifici. Il numero d’emergenza americano, il 911, ha ricevuto numerose chiamate che segnalavano persone intrappolate in case e altre strutture in cerca di aiuto.