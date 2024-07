La candidata dem in Wisconsin nel suo primo comizio dopo il passo indietro di Biden

“La nostra è una lotta per il futuro”. Lo ha detto Kamala Harris, promettendo che “non torneremo indietro”, in riferimento alle politiche proposte da Donald Trump. La vice presidente ha parlato a Milwaukee, in Wisconsin, nel suo primo comizio elettorale da candidata alla Casa Bianca. “Costruire la classe media sarà un obiettivo fondamentale della mia presidenza. Perché noi tutti qui nel Wisconsin sappiamo che quando la nostra classe media è forte, l’America è forte”, ha aggiunto Harris.

