L'analisi di Arcadia sul sito del tycoon che ha registrato picchi di accessi dopo il ferimento del candidato repubblicano

Il cammino di Donald Trump, dal confronto televisivo con Joe Biden dello scorso 27 giugno, passando per l’attentato del 13 luglio a Butler in Pennsylvania e fino all’incoronazione alla Convention repubblicana di Milwaukee, ha “cambiato passo”. Il sito web del candidato repubblicano, www.donaldjtrump.com, “è una delle principali porte di ingresso per misurare l’efficacia di questa accelerazione”. E quanto si legge in un’analisi preparata da Arcadia, che segnala in primis un dato riguardante il picco di accessi al sito web, registrato subito dopo il ferimento di Trump. Dal 12 al 13 luglio, si legge nel documento, il salto in avanti si sostanzia in un saldo positivo di 538.928 accessi in più, passando dai 176.680, in media con il periodo totale, ottenuti venerdì 12 ai 714.996 di sabato 13. Però, l’analisi del traffico web che si è riversato sul sito di Trump fa emergere altri dati altrettanto significativi: intanto, il totale di accessi supera il muro dei 6 milioni, raddoppiando quindi le visite di maggio e quelle di aprile, e poi si è allungato di ben 9 secondi, un lasso di tempo apparentemente minimo ma invece assai significativo. Il tempo di permanenza degli utenti sul sito è passato da un minuto e quattro secondi a un minuto e tredici secondi, a riprova di una differente attenzione digitale degli utenti. Al contempo, è calato il tasso di rimbalzo, dal 66,47% al 63,29%, che ci segnala per l’appunto la velocità di abbandono degli utenti che scelgono di proseguire la navigazione verso altri lidi digitali. Questi primi dati del sito web raccontano in modo chiaro la nuova attrattività che sta generando la campagna ‘MAGA‘

Attesa per discorso a Milwaukee, il tycoon l’ha scritto di suo pugno

Nel frattempo c’è grande attesa a Milwaukee per il discorso del tycoon che stasera chiuderà la convention repubblicana. Trump accetterà ufficialmente la nomination del partito in un discorso, hanno anticipato alcune fonti, scritto di suo pugno. I toni saranno molto più personali che nel normale stile dell’ex presidente. Lo stesso Trump, in un’intervista rilasciata all’indomani dell’attentato di Butler, aveva detto di avere stracciato il discorso già preparato per la convention, tutto incentrato sugli attacchi a Joe Biden, per abbracciare toni meno esasperati. “E’ il momento di riunire l’America”, aveva detto il tycoon. Stasera, comunque, Trump si concentrerà sulle differenze che intercorrono tra le politiche repubblicane e quelle democratiche, che il tycoon intende attribuire tanto a Biden che alla sua vice Kamala Harris. E’ un segnale che la campagna Trump prende sul serio l’ipotesi che l’anziano presidente, sotto il peso delle pressioni, scelga di farsi da parte per lasciare il campo alla vice presidente nella sfida elettorale di novembre. L’intervento di Trump è atteso per le 22.30 (ora di Washington).

Trump a Milwaukee ha parlato dell’attentato con direttrice Secret Service

Secondo la Cnn, Donald Trump si è incontrato martedì a Milwaukee con la direttrice del Secret Service, Kimberly Cheatle, per discutere dell’attentato subito sabato scorso in Pennsylvania. L’emittente cita una fonte a conoscenza dell’incontro. Inoltre, i membri della campagna Trump hanno ricevuto “pezzi” di informazioni dal Secret Service nel corso di tutta la settimana, ha riferito la fonte. Sempre da parte della campagna Trump, viene detto che l’indagine sulle falle ne dispositivo di sicurezza a protezione dell’ex presidente assumerà una nuova fase a partire dalla prossima settimana, con una serie di audizioni al Congresso.

