A Milwaukee l'ex presidente ha salutato i delegati accolto da un'ovazione

È stato accolto da applausi scroscianti Donald Trump anche nel secondo giorno della convention repubblicana di Milwaukee. In questo nuovo ingresso in grande stile, Trump è stato preceduto di pochi minuti dal senatore dell’Ohio JD Vance, suo candidato alla vice presidenza da poco scelto. Poco prima del suo ingresso i delegati avevano ballato ‘YMCA’ dei Village People mentre si vedeva un montaggio video di Trump che ballava nei suoi comizi.

Come il giorno prima, il tycoon è entrato con una benda sull’orecchio, a seguito del suo ferimento nell’attentato al suo comizio a Butler, in Pennsylvania. Uno dei delegati tra la folla aveva un pezzo di carta bianca piegato sull’orecchio, un apparente tributo alla benda indossata da Trump. Circondato dalla sicurezza, il tycoon si è diretto verso il palco, chiudendo di tanto in tanto il pugno e applaudendo. Trump e Vance compariranno nella sala della convention ogni sera. Vance dovrebbe parlare mercoledì e Trump giovedì.

