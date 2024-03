Ferita una delle persone a bordo del veicolo da dove è partito lo sparo

Un agente di polizia di New York è stato ucciso lunedì in un posto di blocco nel Queens. La sparatoria è avvenuta poco prima delle 17:50 nella sezione Far Rockaway. Il poliziotto si stava avvicinando a un veicolo quando è stato colpito da un proiettile sotto il giubbotto antiproiettile. Gli altri agenti hanno risposto al fuoco e hanno ferito una delle persone a bordo della vettura. Inutile la corsa all’ospedale, il poliziotto è morto poco dopo. “Abbiamo perso uno dei nostri figli oggi ed è estremamente doloroso. È estremamente doloroso”, ha detto il sindaco Eric Adams, rivolgendosi ai giornalisti in ospedale.

