La candidata repubblicana ha vinto le primarie nello Stato, l'unico strappato a Trump nel Super Tuesday

“Avevamo 14 persone nella competizione. Ne ho sconfitta una dozzina, ora ne ho solo una da raggiungere”. Così Nikki Haley, dopo la vittoria delle primarie repubblicane in Vermont nel Super Tuesday, riferendosi a Donald Trump. Per l’ex governatrice della South Carolina si tratta della seconda vittoria nelle primarie Gop, dopo quella nel District of Columbia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata