Quattro ispettori lo hanno sentito abbaiare e grattare all'interno della struttura

E’ rimasto per almeno 8 giorni intrappolato in un container al Bayport Terminal del porto di Houston. Un cane è stato salvato da alcuni ispettori della Guardia Costiera Usa che lo hanno sentito abbaiare e grattare sulla struttura. Secondo quanto hanno ricostruito gli agenti, l’animale, di nome Connie, è rimasto per almeno 8 giorni nel container senza cibo né acqua.

