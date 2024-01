Le inondazioni provocate dallo scioglimento dei ghiacci nel corso d'acqua

Decine di residenti costretti a lasciare le proprie case in Illinois per l’esondazione del fiume Kankakee. Il corso d’acqua si è ingrossato per lo scioglimento di alcune lastre di ghiaccio. Il livello del fiume è aumentato di poco meno di un metro costringendo le autorità a evacuare in particolare diversi abitanti del comune di Wilmington. Chiuse diverse strade.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata