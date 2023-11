La notizie, riportata su diversi siti americani, fa riferimento ad un episodio del 2015. La vittima ha accusato il premio Oscar di averla "toccata in modo inappropriato"

L’attore premio Oscar Jamie Foxx, pseudonimo di Eric Marlon Bishop, è accusato di una violenza sessuale che sarebbe avvenuta 8 anni fa a New York. Secondo quanto riferisce il sito Tmz, l’episodio sarebbe avvenuto al Catch NYC & Roof nell’agosto 2015.

Come si legge sul sito americano, l’attore e la donna (a cena con un’amica) si sarebbero incontrati intorno alle 23 al bar del ristorante. Poco dopo la stessa amica della donna avrebbe chiesto all’attore di scattare una foto tutti insieme. Il protagonista di Ray, che sembrava ubriaco, avrebbe fatto delle avances, per poi trascinarla per un braccio fino al retro del rooftop, dove l’avrebbe palpeggiata sul seno e nelle parti intime. Secondo quanto scrive il sito americano, le guardie del corpo dell’attore avrebbero fatto finta di niente e l’aggressione sarebbe terminato solo grazie all’arrivo dell’amica della donna.

Nei documenti della denuncia la vittima sostiene di essere stata ferita, di aver dovuto sottoporsi a cure mediche e di aver sofferto di disagi emotivi a causa di quelle “aggressioni sessuali” e di quegli “abusi”. Oltre a Foxx, la donna ha citato in giudizio anche il locale e i suoi dipendenti.

