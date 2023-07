In manette l’architetto Rex Heuermann incriminato per tre degli 11 omicidi di Gilgo Beach

La polizia di New York ha arrestato dopo 10 anni il serial killer di Long Island. Tra il 2010 e il 2011 infatti vennero trovati i resti di undici cadaveri a Gilgo Beach. Il sospetto omicida è Rex Heuermann, architetto 59enne titolare di uno studio a Manhattan. L’uomo è stato incriminato per l’omicidio di tre donne, tutte prostitute, ed è sospettato per una quarta. Secondo gli inquirenti però potrebbe essere l’autore di tutti gli omicidi. A tradirlo il Dna prelevato da un agente su una crosta di pizza e compatibile con quello trovato su uno dei due cadaveri.

