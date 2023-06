Poche ore prima l'uomo aveva ingaggiato un'altra sparatoria vicino alla caserma di Lewiston

Un poliziotto e un sospetto sono stati uccisi in una sparatoria nel centro della Pennsylvania, Stati Uniti, poche ore dopo che il sospetto aveva ferito gravemente un altro agente. La polizia della contea di Juniata afferma che l’uomo ha ingaggiato una prima sparatoria con la polizia intorno alle 12:45, vicino alla caserma di Lewistown, nella quale è stato colpito un agente, portato in ospedale con gravi ferite. Scattate le ricerche, il sospetto è stato rintracciato intorno alle 15:00 a Walker Township, e in una nuova sparatoria è morto insieme a un agente.

