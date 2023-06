La sparatoria avvenuta a Denver, negli Usa, martedì mattina, ripresa con un telefonino. Nove persone sono rimaste ferite, tre di loro sono in condizioni critiche, nel quartiere LoDo, a poco più di un chilometro di distanza dalla Ball Arena, dove lunedì sera i Denver Nuggets hanno sconfitto i Miami Heat conquistando il loro primo titolo di basket Nba. Non è stato possibile sapere immediatamente se la sparatoria fosse collegata ai festeggiamenti post-partita. La polizia ha comunicato di aver presto in custodia un uomo, sospettato di essere l’autore del gesto.

