Il presidente americano ha parlato durante un'intervista ha parlato della ricandidatura alla Casa Bianca

Il presidente Usa Joe Biden, che recentemente ha annunciato la sua ricandidatura alla presidenza, ha risposto alle preoccupazioni sulla sua età in un’intervista a Msnbc andata in onda venerdì sera. Nell’intervista, la prima rilasciata dopo l’annuncio della sua campagna di rielezione, la conduttrice Stephanie Ruhle gli ha chiesto perché un presidente ottantenne meriti di continuare a ricoprire l’incarico. “Perché ho acquisito una grande saggezza e so più della stragrande maggioranza delle persone”, ha risposto Biden, “E ho più esperienza di chiunque altro si sia mai candidato a questa carica. E penso di aver dimostrato di essere onorevole, oltre che efficace”.

