Il presidente Usa Joe Biden ha annunciato formalmente che si candiderà per la rielezione nel 2024, chiedendo agli elettori di concedergli più tempo per “finire il lavoro” che ha iniziato quando ha prestato giuramento. L’annuncio, in un video di tre minuti, è arrivato a quattro anni dalla sua candidatura alla presidenza nel 2019, quando promise di risanare “l’anima della nazione”.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours. That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

“Ogni generazione ha un momento in cui deve difendere la democrazia. Difendere le proprie libertà fondamentali. Credo che questo sia il nostro. Ecco perché mi candido per la rielezione a presidente degli Stati Uniti. Unisciti a noi. Finiamo il lavoro”. Lo ha affermato il presidente Usa Joe Biden nel video di tre minuti, pubblicato sul suo profilo Twitter, in cui annuncia la sua ricandidatura alle presidenziali del 2024. “Ho detto che siamo in una battaglia per l’anima dell’America, e lo siamo ancora”, ha detto Biden, “la questione che stiamo affrontando è se nei prossimi anni avremo più libertà o meno libertà. Più diritti o meno”.

“Libertà. La libertà personale è fondamentale per ciò che siamo come americani. Non c’è niente di più importante. Niente di più sacro”, ha detto Biden nel video di lancio, che dipinge il Partito Repubblicano come un gruppo di estremisti che cerca di ridurre l’accesso all’aborto, tagliare la sicurezza sociale e limitare il diritto di voto. “In tutto il Paese, gli estremisti del Maga (Make America Great Again, slogan dell’ex presidente Donald Trump) si stanno schierando per togliere queste libertà fondamentali”. “Non è il momento di essere compiacenti”, ha aggiunto Biden, “È per questo che mi candido per la rielezione”.”Finiamo questo lavoro. So che possiamo farcela“, ha aggiunto il presidente nel video, ripetendo un mantra che ha più volte sostenuto durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione a febbraio.

La democratica Kamala Harris, prima donna a ricoprire l’incarico di vicepresidente degli Stati Uniti, è in corsa per la rielezione alla vicepresidenza, in ticket con il presidente Joe Biden. Biden ha annunciato formalmente oggi la sua ricandidatura con un video di tre minuti pubblicato sul suo profilo Twitter in cui ha chiesto agli elettori di concedergli più tempo per “finire il lavoro” iniziato quando ha prestato giuramento.

As Americans, we believe in freedom and liberty—and we believe that our democracy will only be as strong as our willingness to fight for it. That’s why @JoeBiden and I are running for reelection. pic.twitter.com/W7YA0HZfm0 — Kamala Harris (@KamalaHarris) April 25, 2023

