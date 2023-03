Il presidente americano ha detto che Evan Gershkovich dovrebbe essere rilasciato

Il presidente Usa, Joe Biden, parlando con i giornalisti mentre era in partenza per il Mississippi, ha detto che il giornalista del Wall Street Journal (WSJ) Evan Gershkovich dovrebbe essere rilasciato dalla Russia. “Lasciatelo andare”, ha detto Biden.

Ieri il tribunale Lefortovo di Mosca aveva confermato l’arresto per il giornalista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich. Lo riporta l’agenzia Tass. “Il tribunale Lefortovo di Mosca ha scelto una misura restrittiva per Gershkovich, sospettato di spionaggio (articolo 276 del codice penale della Federazione Russa), sotto forma di detenzione”, ha detto una fonte alla Tass. Secondo le forze dell’ordine, il caso di Gershkovich è contrassegnato come ‘top secret’.

