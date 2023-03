A Monterey Park il presidente americano parlerà del provvedimento che mira a contrastare il fenomeno delle sparatorie

Oggi, a Monterey Park, in California, il Presidente Biden annuncerà un Ordine Esecutivo con l’obiettivo di aumentare il numero di controlli prima della vendita di armi da fuoco. Lo fa sapere la Casa Bianca in una nota. Il provvedimento mira a rafforzare gli sforzi per responsabilizzare l’industria delle armi e accelererà gli sforzi delle forze dell’ordine per identificare e arrestare i possibili autori di sparatorie.

Joe Biden si sta recando a Monterey Park per commemorare insieme alle famiglie e alla comunità le vittime della sparatoria che a gennaio ha provocato la morte di 11 persone e il ferimento di altre nove.

