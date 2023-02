Visita a sorpresa del presidente degli Stati Uniti. La capitale è blindata, allarme antiaereo in tutto il Paese

Il presidente americano Joe Biden è arrivato a sorpresa a Kiev. È quanto si vede in alcuni video sui social media che lo ritraggono insieme al leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, mentre visitano piazza Mikhailovskaya. In sottofondo si sentono le sirene dell’allerta aerea.

Le voci sulla possibile visita di Biden o di un funzionario di altissimo grado del governo americano a Kiev rimbalzavano già dalla mattinata. Alcuni media riportavano della chiusura di alcune strade nel centro della capitale e nei pressi dell’ambasciata americana e di un corteo di Suv che attraversava la città. Ukrainska Pravda, inoltre, aveva fatto notare come il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba non si sia recato a Bruxelles al Consiglio Ue Esteri. Si tratta della prima visita di Biden in Ucraina dall’inizio del conflitto. Un blitz che giunge a pochi giorni dal primo anniversario dell’invasione russa del 24 febbraio 2022.

Allerta anti-aerea su tutto il territorio ucraino mentre il presidente americano Joe Biden si trova a sorpresa a Kiev. L’allarme è scattato a causa del decollo di un mig russo dalla Bielorussia.

Alla Casa Bianca, la pianificazione della visita del presidente Joe Biden a Kiev è stata tenuta strettamente riservata, con un gruppo relativamente ristretto di membri dello staff informati sui piani, a causa dei problemi di sicurezza. Biden è partito dalla Joint Base Andrews vicino a Washington poco dopo le 4 del mattino di domenica, facendo tappa alla base aerea di Ramstein, in Germania, prima di dirigersi verso l’Ucraina.

Questa è la prima visita di Biden in una zona di guerra come presidente. I suoi ultimi predecessori, Donald Trump, Barack Obama e George W. Bush, hanno effettuato visite a sorpresa in Afghanistan e Iraq durante le loro presidenze per incontrare le truppe statunitensi e i leader di quei paesi.

“Joseph Biden, benvenuto a Kiev! La tua visita è una manifestazione estremamente importante di sostegno per tutti gli ucraini”. Lo scrive sui social il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, postando una foto dove stringe la mano a Joe Biden con alle spalle le bandiere di Ucraina e Usa.

“Un anno dopo, Kiev resiste. E l’Ucraina resiste. La democrazia resiste”. Così il presidente Usa Joe Biden, in visita a sorpresa in Ucraina, dove a Palazzo Mariinsky ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky, un gesto di solidarietà che arriva a pochi giorni dal primo anniversario dell’invasione russa del paese.

“Nell’ultimo anno, gli Stati Uniti hanno costruito una coalizione di nazioni dall’Atlantico al Pacifico per aiutare l’Ucraina a difendersi con un sostegno militare, economico e umanitario senza precedenti. Quel sostegno durerà”. Lo ha scritto su Twitter il presidente americano Joe Biden in occasione della sua visita a sorpresa a Kiev.

