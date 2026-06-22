Napoli, accoltella 17enne “per punizione”: fermato un 43enne

Un uomo di 43 anni di Ercolano, in provincia di Napoli, è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio per aver accoltellato un 17enne la sera dello scorso 6 giugno. I carabinieri di Ercolano erano intervenuti dopo la segnalazione di un accoltellamento avvenuto nei pressi di una paninoteca. Il 17enne, ferito da diversi colpi di arma da taglio, era stato trasportato in ambulanza all’ospedale Maresca, dove era stato curato e poi dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo sarebbe stato “punito” perché il giorno precedente era stato coinvolto in una lite tra minori. I carabinieri della Tenenza di Ercolano, coordinati dalla VII Sezione indagini della Procura di Napoli, hanno ricostruito analiticamente i fatti accertando che le coltellate inferte avrebbero potuto cagionare la morte della vittima. Il 20 giugno, i carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa da gip del Tribunale di Napoli nei confronti del 43enne.