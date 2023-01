La conferma della Casa Bianca

La Casa Bianca conferma il ritrovamento di nuovi documenti classificati, risalenti all’Amministrazione Obama-Biden, in un’altra ‘location’ nella disponibilità dell’attuale presidente Joe Biden. Si tratta, afferma il consigliere speciale del presidente, Richard Sauber, di un “piccolo numero” di documenti, ritrovati nel garage della residenza privata di Biden a Wilmington, in Delaware. Un’altro documento, di una pagina, è invece stato rinvenuto in una stanza adiacente. Nessun documento è stato trovato nell’altra residenza del presidente in Delaware, a Rehoboth Beach. Come avvenuto per il ritrovamento degli altri documenti classificati, trovati nell’ufficio del Penn Biden Center lo scorso novembre, riferisce Sauber, la scoperta è stata “immediatamente notificata” al dipartimento di Giustizia. La Casa BIanca, conclude Sauber, “continuerà a collaborare” con il dipartimento di Giustizia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata