La Casa Bianca non ha voluto rilasciare commenti, così come il dipartimento di Giustizia, sui documenti top secret

Lo staff di Joe Biden ha trovato altri documenti classificati in un altro luogo nella disponibilità del presidente, diverso dal suo ex ufficio di Washington, ai tempi in cui era vice presidente dell’Amministrazione Obama. Lo riferisce Nbc News, citando una fonte a conoscenza della vicenda. Questi documenti non si potrebbero portare fuori dalla Casa Bianca, secondo quanto si apprende: il caso ha destato stupore e richieste di chiarimento, soprattutto visto quanto accaduto quando erano stati scoperti documenti secretati nella villa di Mar-a-Lago di Donald Trump.

A partire da novembre, quando sono stati rinvenuti nell’ex ufficio di Washington del presidente Usa alcuni documenti top secret, lo staff di Biden è andato in cerca di altro materiale riservato che poteva trovarsi in altri luoghi utilizzati dal presidente, ha spiegato la fonte di Nbc News. La Casa Bianca non ha voluto rilasciare commenti, così come il dipartimento di Giustizia. Ieri, parlando a Città del Messico, Biden si è detto “sorpreso” del ritrovamento dei documenti nel suo ufficio, sottolineando che i suoi legali avevano immediatamente avvertito gli Archivi Nazionali, che a loro volta avevano allertato il dipartimento di Giustizia.

