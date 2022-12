Il presidente americano si rilassa alle Isole Vergini

Giorni di relax per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che sta trascorrendo una breve vacanza alle Isole Vergini. Il capo della Casa Bianca si è divertito giocando a golf insieme al nipote 16enne Hunter sul green del Buccaneer Beach and Golf Resort, nella città di Christiansted, sull’isola di Saint Croix. Il percorso di 18 buche offre viste spettacolari sulle acque blu del Mar dei Caraibi e sulla costa dell’isola. Dopo aver festeggiato il Natale alla Casa Bianca, Biden è arrivato a St. Croix martedì 27 dicembre per trascorrere un po’ di tempo con la famiglia e festeggiare il nuovo anno. Il presidente rientrerà alla Casa Bianca il 2 gennaio.

