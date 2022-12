La vittima aveva avuto un alterco con un uomo, ricercato dalla polizia

Un uomo è stato ucciso in una sparatoria avvenuta nel South Side di Chicago, nello Stato americano dell’Illinois. La polizia ha riferito che la vittima, un uomo di 38 anni, stava camminando e ha avuto una discussione con un altro uomo. Quell’uomo ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco, colpendolo alla testa. Gli spari hanno colpito anche una donna che stava scendendo da un autobus. È stata colpita alla mano ed è stata portata in ospedale in condizioni non gravi. La polizia sta indagando.

