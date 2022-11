Il presidente americano: "Non vedo l'ora che arrivino i prossimi due anni"

Il presidente americano, Joe Biden, si è detto estremamente contento per i risultati ottenuti alle elezioni di Midterm dove, con la vittoria in Nevada, è stata mantenuta la maggioranza dem in Senato. “Ora ci stiamo concentrando sulla Georgia. Ci sentiamo bene per via del risultato ottenuto. E so di essere un ottimista stravagante. Lo capisco. Ma non sono sorpreso dall’affluenza alle urne, sono incredibilmente contento dell’affluenza. E penso che sia un riflesso della qualità dei nostri candidati. E quindi mi sento bene e non vedo l’ora che arrivino i prossimi due anni”, ha detto il capo della Casa Bianca parlando con i giornalisti durante la visita in Cambogia, in vista del vertice del G20 di questa settimana in Indonesia.

