No Kings, Cgil e Anpi a Napoli: "In piazza contro remigrazione e derive fasciste"

Cgil, Anpi e Rete No Kings hanno tenuto una una conferenza stampa in piazza del Gesù Nuovo a Napoli per annunciare due giornate di mobilitazione il 24 e il 25 aprile. Venerdì pomeriggio, alle 16.30, un presidio in piazza Carlo III protesterà contro il convegno sulla proposta di legge riguardante “la remigrazione”, in programma al Millennium Gold Hotel di Napoli alla presenza di esponenti di Casapound, Lega e Fratelli d’Italia, tra cui il consigliere regionale Gennaro Sangiuliano e il senatore Gianluca Cantalamessa.

Sabato, invece, un corteo partirà da piazza Garibaldi per raggiungere piazza del Plebiscito in occasione delle celebrazioni della Liberazione. “La proposta di legge sulla remigrazione ha tutti i connotati del più grande sovranismo, incentrata tra l’altro sulla figura di un esponente di Casapound. Come Cgil, insieme all’Anpi e a tanti movimenti e associazioni, rivendichiamo l’applicazione del dispositivo della Costituzione e della legge Scelba”, ha detto il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci.