Fondamentale la vittoria in Nevada di Catherine Cortez Masto. I seggi blu ora sono 50 (a cui si aggiunge il voto decisivo della vicepresidente Kamala Harris). Esulta Biden

La senatrice democratica Catherine Cortez Masto regala la maggioranza in Senato ai democratici. Dopo la vittoria di Kelly in Arizona alle elezioni di Midterm per i Dem è arrivata quella fondamentale in Nevada contro il repubblicano Adam Laxalt che permette dunque al Partito Democratico il controllo del Senato per i prossimi due anni della presidenza di Joe Biden. Per l’ex procuratrice 58enne si tratta di una riconferma dopo l’elezione nel 2017.

I democratici ora hanno un vantaggio di 50-49 al Senato, e manterranno il controllo della camera a prescindere dall’esito del ballottaggio in Georgia del prossimo mese, in virtù del potenziale voto decisivo del vicepresidente Kamala Harris.

Il controllo dei democratici al Senato è un duro colpo per il Partito Repubblicano che appare ora spaccato con molti conservatori che puntano il dito contro l’ex presidente Donald Trump accusato del fallimento rosso. Lui però respinge le accuse.

Le parole di Biden

“So che ci arrivo più forte”. Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, commentando i risultati delle elezioni di midterm nell’ottica dell’incontro previsto domani con il presidente cinese Xi Jinping. Biden ha pronunciato queste parole in Cambogia, riporta Bloomberg, dove sta assistendo al summit dell’Asean. “Conosco Xi Jinping, e lui conosce me”, ha aggiunto Biden. “Abbiamo pochissimi malintesi. Dobbiamo solo capire quali sono le linee rosse”. Sarà il primo incontro di Biden in persona con il presidente cinese dall’inizio del suo mandato.

