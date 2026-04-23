Cina chiude il fiume Dadu: al via lavori per centrale idroelettrica nel Sichuan

Al via in Cina i lavori della China Energy Investment Corporation per la costruzione del progetto denominato “Centrale idroelettrica Laoyingyan Fase 2” sul fiume Dadu, nella provincia del Sichuan. Già completata la chiusura dell’importante corso acqua, fase cruciale per la realizzazione di una diga. Si prevede che l’impianto avrà una potenza installata totale di 420 MW e una produzione annua di energia elettrica di 1,838 miliardi di kWh. L’entrata in funzione della prima unità dell’impianto è prevista per il 2029.