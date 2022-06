Ancora dispersi i due adulti che avevano cercato di salvare il piccolo

(LaPresse) Le squadre di ricerca hanno trovato il corpo del bambino di 10 anni travolto lunedì 13 giugno dalle acque di un canale di scolo di Milwaukee, nel Wisconsin. Il canale era colmo d’acqua in seguito a forti temporali imperversati in un’ampia fascia del Midwest e in parti del Sud degli Stati Uniti. Il bambino stava giocando vicino al canale quando è scivolato ed è stato trascinato via dalle forti correnti. Due adulti sulla trentina si sono tuffati nel canale nel tentativo di salvare il piccolo, ma sono stati trascinati via a loro volta. Il corpo del piccolo è stato rinvenuto durante una perquisizione nei tunnel di drenaggio della città. I due adulti risultano ancora dispersi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata