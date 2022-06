Le inondazioni hanno provocato gravi danni

(LaPresse) Oltre 10.000 visitatori del Parco Nazionale di Yellowstone sono stati evacuati per consentire ai funzionari di valutare i danni causati dalle massicce inondazioni dei giorni scorsi. Il sovrintendente Cam Sholly ha dichiarato che ai turisti è stato chiesto di andarsene dopo che strade e ponti sono stati distrutti e l’energia elettrica è stata interrotta in seguito a forti piogge. Il fiume Yellowstone ha raggiunto livelli da record e ha spazzato via diversi tratti dell’autostrada principale dall’ingresso nord del parco. Secondo Sholly il parco è mai stato chiuso per un’alluvione e ha aggiunto che l’ingresso nord potrebbe rimanere off limits per tutta l’estate.

Current conditions of Yellowstone’s North Entrance Road through the Gardner Canyon between Gardiner, Montana, and Mammoth Hot Springs.

We will continue to communicate about this hazardous situation as more information is available. More info: https://t.co/mymnqGvcVB pic.twitter.com/S5ysi4wf8a

— Yellowstone National Park (@YellowstoneNPS) June 13, 2022