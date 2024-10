Lo ha annunciato la famiglia

E’ morta a 96 anni Ethel Kennedy, la vedova di Robert F. Kennedy. Lo ha annunciato la famiglia. Ethel Kennedy era anche la madre di Robert F. Kennedy Jr, candidato indipendente in questa campagna elettorale, che dopo il ritiro è sceso al fianco di Donald Trump.

I lutti familiari, dai genitori ai figli

I suoi genitori morirono in un incidente aereo nel 1955 e suo fratello morì in un incidente nel 1966. Suo figlio David Kennedy morì in seguito per overdose di droga, il figlio Michael Kennedy in un incidente sugli sci e il nipote John F. Kennedy Jr. in un incidente aereo. Un altro nipote, Michael Skakel, fu dichiarato colpevole di omicidio nel 2002, sebbene un giudice nel 2013 ordinò un nuovo processo e la Corte Suprema del Connecticut annullò la sua condanna nel 2018. Nel 2019, era di nuovo in lutto dopo che la nipote Saoirse Kennedy Hill morì per un’apparente overdose di droga. “Ci si chiede quanto questa famiglia debba essere in grado di sopportare”, disse al Boston Herald l’amico di famiglia Philip Johnson, fondatore della Robert F. Kennedy Foundation, dopo la morte di Michael Kennedy. Ethel Kennedy si sostenne attraverso la sua fede cattolica e la devozione alla famiglia. “Sapevo quanto sarebbe stato difficile per lei crescere quella grande famiglia senza il ruolo guida e l’influenza che Bobby avrebbe fornito”, ricordò sua suocera, Rose Fitzgerald Kennedy, nelle sue memorie, “Times to Remember”. “E, naturalmente, anche lei se ne rese conto, pienamente e acutamente. Eppure non cedette”, scrisse. Fondò il Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights subito dopo la morte del marito e sostenne cause tra cui il controllo delle armi e i diritti umani. Raramente parlava dell’assassinio del marito. Quando la figlia regista, Rory, ne parlò nel documentario della Hbo del 2012, “Ethel”, non riuscì a condividere il suo dolore. “Quando abbiamo perso papà…” iniziò, poi si commosse e chiese alla figlia più piccola di “parlare di qualcos’altro”.

L’appoggio a Obama nel 2008

Nel 2008, si unì al cognato Ted Kennedy e alla nipote Caroline Kennedy nell’appoggiare il senatore Barack Obama per la Presidenza, paragonandolo al suo defunto marito. Ha fatto diversi viaggi alla Casa Bianca durante gli anni di Obama, ricevendo la Medaglia presidenziale della libertà nel 2014 e incontrando Papa Francesco nel 2015.Molti dei suoi discendenti sono diventati molto noti. La figlia Kathleen è diventata vicegovernatrice del Maryland; Joseph ha rappresentato il Massachusetts al Congresso; Courtney ha sposato Paul Hill, che era stato ingiustamente condannato per un attentato dell’Ira; Kerry è diventato un attivista per i diritti umani e presidente del centro RFK; Christopher si è candidato a governatore dell’Illinois; Max è stato procuratore a Philadelphia e Douglas ha scritto per Fox News Channel.Anche il suo Robert F. Kennedy Jr. è diventato una figura nazionale, sebbene non come un liberal nella tradizione di famiglia. Inizialmente noto come avvocato ambientalista, Robeert si era evoluto in un teorico della cospirazione, diffondendo false teorie sui vaccini. Si è poi candidato alla presidenza come indipendente, dopo aver sfidato brevemente il presidente Joe Biden e il suo nome è rimasto sulle schede elettorali in più Stati dopo che ha sospeso la sua campagna e annunciato il suo endorsement per Donald Trump.Ethel Kennedy non ha commentato pubblicamente le azioni di suo figlio, al contrario di altri membri della famiglia.

L’infanzia e l’incontro con Robert

Kennedy nacque Ethel Skakel l’11 aprile 1928 a Chicago, sesta di sette figli del magnate del carbone George Skakel e di Ann Brannack Skakel, una devota cattolica. Crebbe in una casa padronale inglese di campagna di 31 stanze a Greenwich, Connecticut, e frequentò la Greenwich Academy prima di laurearsi al Convento del Sacro Cuore nel Bronx nel 1945. Conobbe Robert Kennedy tramite sua sorella Jean, sua compagna di stanza al Manhattanville College di New York. Si trasferirono a Charlottesville, Virginia, dove lui finì l’ultimo anno di giurisprudenza all’Università della Virginia, e poi nel 1957 acquistarono Hickory Hill da John e Jacqueline Kennedy, che l’avevano acquistata nel 1953. Robert Kennedy divenne consigliere capo del Senate Select Committee nel 1957. In seguito fu nominato procuratore generale da suo fratello, il neoeletto presidente Kennedy. Aveva sostenuto suo marito nella sua campagna di successo del 1964 per il Senato degli Stati Uniti a New York e nella sua successiva candidatura presidenziale. Incinta del loro undicesimo figlio quando fu ucciso a colpi di arma da fuoco da Sirhan Sirhan, il suo sguardo di shock e orrore fu catturato dai fotografi in immagini rimaste indelebili decenni dopo. L’assassinio traumatizzò la famiglia, in particolare il figlio David Kennedy, che guardò le notizie in una stanza d’albergo. Aveva solo pochi giorni prima del suo 13° compleanno e non si riprese mai, lottando con problemi di dipendenza per anni e andando in overdose nel 1984.

Le battaglie politiche

Nel 2021, disse che Sirhan Sirhan non avrebbe dovuto essere rilasciato dalla prigione, un’opinione non condivisa da altri membri della sua famiglia. Due anni dopo, una commissione della California gli negò la libertà vigilata. Sebbene Ethel Kennedy si legò a diversi uomini dopo la morte del marito, in particolare al cantante Andy Williams, non si risposò mai. Nell’aprile 2008, Ethel Kennedy visitò Indianapolis nel 40° anniversario dell’assassinio del reverendo Martin Luther King Jr. Un monumento commemorava la morte di King e il discorso che suo marito aveva tenuto quella sera del 1968, a cui si attribuiva il merito di aver scongiurato le rivolte in città. “Di tutte le donne Kennedy, lei era quella che avrei finito per ammirare di più”, scrisse di lei Harry Belafonte. “Non recitava. Ti guardava e capiva subito cosa intendevi. Spesso negli anni a venire, quando Bobby si tirava indietro da qualcosa che volevamo che facesse per il movimento, esponevo il mio caso a Ethel. “Dobbiamo parlargli”, diceva, e lo faceva.” Ethel Kennedy si è unita al presidente Obama e all’ex presidente Bill Clinton, ognuno tenendole una mano, mentre salivano le scale per deporre una corona sulla tomba del presidente Kennedy durante una cerimonia del 50° anniversario della morte di JFK nel novembre 2013.Il centro senza scopo di lucro da lei fondato continua a dedicarsi alla promozione dei diritti umani attraverso contenziosi, difesa, istruzione e ispirazione, assegnando premi annuali a giornalisti, autori e altri che hanno dato un contributo significativo ai diritti umani. È stata anche attiva nella Coalition of Gun Control, Special Olympics e Earth Conservation Corps. E si è presentata di persona, partecipando a una manifestazione del 2016 a sostegno di paghe più alte per i braccianti agricoli in Florida e a uno sciopero della fame del 2018 contro le politiche sull’immigrazione dell’amministrazione Trump.

