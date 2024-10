L'incidente è avvenuto a Mollie Kathleen, vicino alla città di Cripple Creek

Dodici persone sono state salvate giovedì sera dopo essere rimaste intrappolate per circa sei ore sul fondo di un’ex miniera d’oro del Colorado a causa del malfunzionamento di un ascensore del sito turistico. Una persona è morta nell’incidente. L’ascensore stava scendendo nella miniera d’oro di Mollie Kathleen, vicino alla città di Cripple Creek, quando ha avuto un problema meccanico a circa 150 metri di profondità, creando un “grave pericolo per i partecipanti” e una persona è rimasta uccisa, ha dichiarato lo sceriffo della contea di Teller Jason Mikesell. I 12 adulti intrappolati si trovavano a circa 305 metri sotto terra, ma avevano accesso all’acqua e l’atmosfera era considerata buona. Erano al sicuro e in comunicazione con le autorità tramite radio durante l’attesa, ha aggiunto Mikesell.

Durante il briefing con i media Mikesell ha dichiarato che le autorità non sanno ancora cosa abbia causato il malfunzionamento e che è in corso un’indagine. Gli ingegneri hanno lavorato per assicurarsi che l’ascensore funzionasse di nuovo in modo sicuro prima di far risalire i visitatori bloccati. Erano pronti a farli salire con una corda, se necessario, se non fossero riusciti a riparare l’ascensore. Mikesell non ha voluto rivelare l’identità della vittima.

