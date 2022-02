Il presidente americano torna sulla crisi Kiev-Mosca

(LaPresse) Il presidente americano Joe Biden torna a parlare della crisi Ucraina: “Continuiamo a impegnarci in una diplomazia senza sosta per allentare le tensioni”, ha dichiarato l’inquilino della Casa Bianca sottolineando come durante il Consiglio di sicurezza dell’Onu sia stata sottolineata la “natura della minaccia russa verso la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”. “Dato che la Russia continua a rafforzare la sua presenza intorno all’Ucraina, siamo pronti, qualunque cosa accada”, ha sottolineato Biden.

