La bodycam di un agente ha ripreso il momento del salvataggio

(LaPresse) La polizia ha estratto un uomo dalla carcassa di un aereo caduto domenica 9 gennaio sui binari di una ferrovia vicino a Los Angeles, pochi secondi prima che un treno colpisse il velivolo. L’uomo salvato, il pilota, è stato portato in ospedale: sembra non ci siano altri feriti. La caduta è avvenuta poco dopo il decollo dal Whiteman Airport nella San Fernando Valley. La bodycam di un agente ha ripreso il momento del salvataggio in extremis.

